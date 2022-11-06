معممو إيران يتخلون عن «عمائمهم» ونواب يطالبون بإعدام المحتجين

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرا هاتف جوال، معمم إيراني، يقف في أحد الشوارع، دون عمامته، خشية إسقاطها بيد المحتجين، حيث باتت ظاهرة يمارسها المتظاهرون الإيرانيون الغاضبون ضد الملالي في البلاد.

صور من تصاعد الاحتجاجات

واستمرت ظاهرة إهانة رجال الملالي، في شوارع إيران، تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، فضلا عن اعتصامات شباب الجامعات والمدارس، والدعوات المستمرة للتظاهر.

اتهامات بالحرابة ومطالب بالإعدام

من ناحية أخرى، أصد 227 عضوا بالبرلمان الإيراني، بيانا، اتهموا فيه المتظاهرين في إيران بـ”الحرابة”، وطالبوا القضاء بتنفيذ حكم “الإعدام” ضدهم.

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اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن

ميدانيا، أغلق المحتجون الشوارع، في مدينة مريوان، غربي إيران، عن طريق إشعال النار، بهدف منع تقدم القوات الأمنية الإيرانية، ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر الباسيج والشرطة، في مناطق متفرقة من مريوان، والأحواز، وأصفهان.

لا أفهم ما يقولون

ذكر وزير التراث الثقافي الإيراني، عزت الله ضرغامي، حسب ما أوردته “إيران إنترناشيونال”، أن: “المحقق الرئيسي للمعتقلين تحت عشرين عاما، قال لي: لقد قضيت عمري في استجواب شخصيات سياسية كبيرة، لكن هذه الأيام أقوم بأصعب عمليات استجواب في حياتي، حيث لا أفهم ما يقولون، ولا يفهمون ما أقول”.

«العفو الدولية»:سقوط مزيد من الضحايا بين المتظاهرين

كانت منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها البالغ من سقوط مزيد من ضحايا الاحتجاجات الإيرانية، مع انقطاع شبكات الإنترنت عن المدن والمناطق.

فرض عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في احتجاجات إيران، مشيرة إلى استدعاء المزيد من القوات إلى مدينة خاش الإيرانية مع تصاعد الاحتجاجات، مؤكدة أنها ستفرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات.