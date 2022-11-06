الضمان الصحي يغطي لقاحات البالغين.. تفاصيل حزمة المنافع الأساسية والوثيقة المحدثة

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أكد مجلس الضمان الصحي تغطية لقاحات البالغين في حزمة المنافع الجديدة للوقاية من العدوى البكتيرية والفيروسية لمناعة أقوى وصحة أفضل.

برنامج التطعيم الشامل للبالغين

وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن حزمة المنافع الأساسية تقدم تغطية اللقاحات للبالغين بما يتماشى مع المعايير الدولية وإرشادات وزارة الصحة للوقاية الشاملة من العدوى.

أهمية تلقي اللقاحات

وأضاف مجلس الضمان الصحي: “تساعد اللقاحات على تحقيق نمط حياة صحي، مؤكدا أهمية أخذ الخطوة والمبادرة بتلقي اللقاح للوقاية من العدوى كالتالي:

– الوقاية من العدوى البكتيرية والفيروسية المنتشرة

– المحافظة على المناعة؛ لمقاومة المضاعفات المرتبطة بالأمراض

– تقليل الإصابة بالأمراض والدخول للمستشفيات

وثيقة الضمان الصحي

وتابع أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية تغطي تكاليف اللقاحات الشاملة للبالغين تفعيلا للرعاية الوقائية، وتشمل الوثيقة ما يلي:

○ عدوى المكورات الرئوية

○ السعال الديكي

○ الخناق

○ الكزاز

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وثيقة الضمان الصحي المُحدّثة تغطي جميع الحالات الصحية

تغطية جميع الحالات الصحية

وفي أكتوبر الماضي، أكد مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية المحدثة تغطي جميع الحالات الصحية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض بالمملكة.

وأوضح مجلس الضمان الصحي أن يبذل جهوده الحثيثة لتحسين الرحلة العلاجية، والحد من مضاعفات الأمراض، وجودة حياة المستفيدين من التأمين الصحي الخاص، وفقًا لوثيقة الضمان الصحي الأساسية المُحدثة.

كما يعمل مجلس الضمان الصحي على تعزيز الصحة وإعطائها الأولوية من خلال توفير تغطية أعلى ووصول أوسع للخدمات الصحية، بالإضافة إلى توحيد معايير استحقاق الرعاية لضمان العدالة في الوصول إلى الأدوية من خلال وضع دليل للأدوية يستند إلى البحوث والدراسات.

وبدأ مجلس الضمان الصحي أوائل الشهر الجاري، بتطبيق العمل بالوثيقة الجديدة، وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي والمدير التنفيذي للتمكين والإشراف، الدكتور ناصر الجهني، أن بدء العمل بحزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية سيسهم بشكل كبير في زيادة فاعلية وكفاءة العمل في القطاع.

زراعة الكلى والخدمات الوقائية

وكشف أن الوثيقة المحدثة تضمنت تحسينات على عدد من المنافع خلال الفترة السابقة، منها إدراج زراعة الكلى وتغطية بعض الخدمات الوقائية كالفحوصات الدورية والاستكشافية التي شملت الفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون وفحوصات داء السكري.

وبيّن أن التعديلات على حدود التغطية شملت أيضًا زيادة الحد الأعلى لاستحقاقات تغطية حالات الصحة النفسية، ورفع الحد الأعلى لتغطية حالات غسيل الكلى، إضافة إلى رفع حد تغطية وثيقة الشركات الكبرى إلى مليون ريال.

تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة

وفي بداية أكتوبر الماضي، بدأ مجلس الضمان الصحي تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.

الحد من مضاعفات الأمراض

ولفت المجلس إلى أن تطبيق العمل بالوثيقة الجديدة وتفعيل الاستفادة من حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، شملت إضافة منافع جديدة تستهدف وقاية المستفيدين، والحد من مضاعفات الأمراض، وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الجودة والكفاءة وتنمية المحتوى المحلي.

وأكد المتحدث الرسمي للمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني حينها أن بدء العمل بحزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية سيسهم بشكل كبير في زيادة فاعلية وكفاءة العمل في القطاع.

زراعة الكلى والخدمات الوقائية

وأوضح أن الوثيقة المحدثة تضمنت تحسينات على عدد من المنافع خلال الفترة السابقة منها إدراج زراعة الكلى وتغطية بعض الخدمات الوقائية كالفحوصات الدورية والاستكشافية التي شملت الفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون وفحوصات داء السكري.

وبيّن أن التعديلات على حدود التغطية شملت أيضا زيادة الحد الأعلى لاستحقاقات تغطية حالات الصحة النفسية، ورفع الحد الأعلى لتغطية حالات غسيل الكلى، إضافة إلى رفع حد تغطية وثيقة الشركات الكبرى إلى مليون ريال.

وبين أن هذه التحديثات تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي من أهمها تعزيز صحة المستفيدين وضمان تغطية تأمينية فعالة لهم.

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