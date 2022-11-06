تعرف على أبرز خدمات جواز السفر المقدمة عبر «أبشر»

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة الجوازات، عن أبرز خدمات جواز السفر المقدمة من الجوازات إلكترونيا عبر أبشر.

وفي إنفوجراف عبر حساب “الجوازات” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت إنه يمكنك من خلال منصة أبشر تنفيذ العديد من خدمات الجواز السعودي بكل يسر وسهولة.

وكشفت أن أنواع الخدمات المقدمة، هي:

1- إصدار وتجديد الجواز السعودي

2- إصدار الجواز السعودي الإلكتروني

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حالات إصدار الجواز السعودي الالكترونية

– يمكن إصدار الجواز لمن هم بعمر 21 عاما وأكبر مباشرة.

– يتطلب لمن هم أكبر من 12 سنة وحتى أقل من 21 سنة وجود هوية وطنية

ما هو الإجراء للإبلاغ عن الجواز التالف أو المفقود

– يتم من خلال خدمة تواصل الإبلاغ عن الجواز التالف أو المفقود

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