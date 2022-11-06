تناول اللحوم بكثرة يصيبك بـ 4 أمراض والامتناع عنها يصيبك بـ 3 أخرى.. ما الحل؟

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حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من الإكثار من تناول اللحوم، مشيرًا إلى أن الإكثار من تناولها يسبب 4 أمراض، كما حذر في الوقت ذاته من عدم تناوله بشكل تام.

وقال “النمر” في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الإكثار من أكل اللحوم يسبب:

١- يرفع مستوى الدهون الثلاثيه

٢- يرفع من الكلسترول

٣- يرفع ملح اليوريك في الدم

٤- يزيد من هجمات النقرس في المفاصل.

وأضاف استشاري القلب، أن النباتيين المتشددين في حميتهم ولايتناولون اللحوم ولا منتجات الحيوانات نهائياً، عرضة لنقص الكالسيوم،نقص كثافة العظام ونقص فيتامين بـ١٢.

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وعلى الجانب الآخر، قال “النمر”، إن الانفلونزا الحادة قد ترفع إنزيمات القلب وتسبب ألم في الصدر وكتمه وعدم انتظام في نبضات القلب لذلك يجب عدم الانتظار والمماطلة في الذهاب إلى أقرب طواريء.

كما أوضح أن: مجرد نزيف الأنف لا يعني فوراً ايقاف المسيلات، ولكن يعتمد على كمية النزيف وسببه وهل يمكن التحكم به…الخ، مشيرًا إلى أنها كلها عوامل تحدد طريقة التدخل.

وتابع : مفهوم خاطئ: أغلب اللي يجيهم نزيف من الأنف (الرعاف)بسبب ارتفاع الضغط.. الصحيح: أغلبهم عنده مجموعة شعيرات دموية دقيقة في الجزء الامامي من الانف تسمى(ضفيرة كاسل باك) وهي مسؤولة عن 90% من حالات نزيف الأنف.

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