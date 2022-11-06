بالفيديو.. سيول هادرة بوادي «بني ذيب» في محايل عسير

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول الهادرة بمركز بني ذيب، جنوب شرق مركز حلي بمحايل عسير.

وأظهر المقطع، جريان السيول في مشهد مهيب في وادي ذيب، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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