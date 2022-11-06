الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الداخلية تنشر فيديو للمتورطة في اختفاء طفلة مكة بعد القبض عليها
بالفيديو.. سيول هادرة بوادي «بني ذيب» في محايل عسير
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدة تخصصات
الإمارات تعلن إلغاء كافة قيود كورونا
تدريب طيارين روس على مسيرات إيرانية
وزارة الصناعة تعلن موعد المزايدة للحصول على رخصة كشف خام الجبس بموقع آبار القصب في المدينة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الداخلية تنشر فيديو للمتورطة في اختفاء طفلة مكة بعد القبض عليها

الداخلية تنشر فيديو للمتورطة في اختفاء طفلة مكة بعد القبض عليها

الداخلية تنشر فيديو للمتورطة في اختفاء طفلة مكة بعد القبض عليها
٠٦:٥٤:٣٧ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو للمرأة المتورطة في اختفاء طفلة مكة المكرمة، بعد القبض عليها، و ذلك عبر حسابها على “سناب شات”.

وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ملابسات اختفاء طفلة من الجنسية البرماوية والعثور عليها بصحة جيدة في أحد الأماكن العامة في العاصمة المقدسة.

اقرأ أيضًا:

بيان من شرطة مكة المكرمة حول اختفاء طفلة والكشف عن المتورطة في اختفائها

وأفاد بيان نشره الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفائها.

وأكد البيان أنه حيث تم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلالية:
اختفاء طفلة الامن العام باكستانية مكة المكرمة وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
صرف مليوني ونصف ريال مكافآت للطلاب والطالبات في «سراة عبيدة»

صرف مليوني ونصف ريال مكافآت للطلاب والطالبات في «سراة عبيدة»

٠٨:٣٨ م، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠٢٢
سفارة المملكة بفرنسا للمواطنين: احذروا من النشالين واللصوص

سفارة المملكة بفرنسا للمواطنين: احذروا من النشالين واللصوص

١٢:٥٥ ص، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
“النقل” تُعلن انتهاء التوطين بنسبة 100% في هذه الوظائف

“النقل” تُعلن انتهاء التوطين بنسبة 100% في هذه الوظائف

٠٧:٢٧ م، الجمعة، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
الآن.. جدد رخصة القيادة إلكترونياً من المنزل

الآن.. جدد رخصة القيادة إلكترونياً من المنزل

٠٨:٣٩ م، الأثنين، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *