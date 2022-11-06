الداخلية تنشر فيديو للمتورطة في اختفاء طفلة مكة بعد القبض عليها

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو للمرأة المتورطة في اختفاء طفلة مكة المكرمة، بعد القبض عليها، و ذلك عبر حسابها على “سناب شات”.

وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ملابسات اختفاء طفلة من الجنسية البرماوية والعثور عليها بصحة جيدة في أحد الأماكن العامة في العاصمة المقدسة.

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بيان من شرطة مكة المكرمة حول اختفاء طفلة والكشف عن المتورطة في اختفائها

وأفاد بيان نشره الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تبين من إجراءات الاستدلال تورط مقيمة من الجنسية الباكستانية في اختفائها.

وأكد البيان أنه حيث تم القبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.