«تطوير» للخدمات التعليمية تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبرموقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

محلل أنظمة

الوصف الوظيفي

1- عمل حصر متطلبات الأنظمة بالاجتماع مع العميل.

2- جمع وتفسير وتحليل المتطلبات والمعلومات التي تم جمعها ، وتقييم الأدوات والمنهجيات للتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبه.

3- كتابة وثيقة تحليل النظام ووضع التصور المبدئي للشاشات.

4- كتابة التحليل التقني التفصيلي والتواصل مع المطورين لتنفيذه.

5- تطوير وتوفير الوثائق الفنية و المشاركة في تطوير خطة الاختبار والتكامل والتطبيق.

6- شرح النظام لفريق الاختبارات ومراجعة الأخطاء المدخلة من قبلهم.

7- التنسيق مع فريق التطوير ووضع الخطة الزمنية الداخلية للتنفيذ.

8- متابعة التطوير من بداية التحليل وحتى تسليم المنتج.

9- تحليل وتصميم ومراجعة تصميم التطبيقات لضمان تلبية مواصفات العملاء.

10- تقديم الدعم الفني التقني للمنتجات.

11- عمل وثائق بتصاميم عالية المستوى بتوفير مكونات مرنة قابلة لإعادة الاستخدام لزيادة فعالية التكلفة.

12- استخدام الخبرة في منهجيات التطوير وتوثيق الترميز ومنهجية الاختبار ومعايير الصناعة لتحديد وتطوير متطلبات المشروع والمواصفات الوظيفية والتصميم التفصيلي لحلول التطبيقات للعملاء.

13- التنسيق ما بين فريق التطوير والعملاء الداخليين والخارجيين، ودعم العمليات الخاصة بحل المشاكل وضمان الجودة قبل الاطلاق.

المؤهلات والخبرة

بكالوريوس في علوم الحاسب

يفضل حصوله على Certified Business Analyst Professional

كحد أدنى 2 سنة خبرة في تحليل الأعمال والمتطلبات الفنية والنمذجة والتحقق وتطوير المنهجيات

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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