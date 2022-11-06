الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عن بعد.. التعليم تعلن تفاصيل دورة مجانية في الأمن السيبراني
«تطوير» للخدمات التعليمية تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم
النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية
الداخلية تنشر فيديو للمتورطة في اختفاء طفلة مكة بعد القبض عليها
بالفيديو.. سيول هادرة بوادي «بني ذيب» في محايل عسير
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدة تخصصات

الرئيسية

 /

فرص

 /

عن بعد.. التعليم تعلن تفاصيل دورة مجانية في الأمن السيبراني

عن بعد.. التعليم تعلن تفاصيل دورة مجانية في الأمن السيبراني

عن بعد.. التعليم تعلن تفاصيل دورة مجانية في الأمن السيبراني
٠٧:٣٧:٠٠ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، إدارة التعليم المستمر، عن طرح دورة مجانية معتمدة عن بعد في الأمن السيبراني، لكافة فئات المجتمع، من عمر 18 فأعلى، مع شهادة معتمدة، وفقا للتفاصيل.

الأمن السيبراني – التعليم

موعد إقامة الدورة:

تقام الدورة من غداً الإثنين 1444/4/13هـ (الموافق 2022/11/7م) لمدة (3) أيام حتى الأربعاء 1444/4/15هـ (الموافق 2022/11/9م)، وتبدأ الدورة يومياً الساعة 06:30 مساءاً.

معلومات عن الدورة:

– تقام الدورة عن بعد عبر برنامج “زووم”.
– مدة الدورة 3 أيام، يحصل المتدرب فيها على تدريب مكثف.
– الدورة متاحة لكافة فئات المجتمع.
– شهادة حضور معتمدة من التعليم.

اقرأ أيضا:

تنسيق بين شؤون الحرمين ووزارة التعليم لدعم الخدمات التطوعية (صور)

طريقة حضور الدورة

يمكن حضور الدورة التدريبية، عن طريق الدخول على رابط البث: ( هنا ).

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً عبر تعبئة النموذج على الرابط: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
إدارة التعليم المستمر الأمن السيبراني دورات مجانية عن بعد دورة تدريبية دورة مجانية وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
لحملة الثانوية فما فوق.. وظائف شاغرة بشركة المباني للمقاولات

لحملة الثانوية فما فوق.. وظائف شاغرة بشركة المباني للمقاولات

١٠:٣٧ م، السبت، ١٩ فبراير ٢٠٢٢
لا يشترط الخبرة.. وظائف لحديثي التخرج بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

لا يشترط الخبرة.. وظائف لحديثي التخرج بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

٠٩:٥٤ م، السبت، ٠٨ يناير ٢٠٢٢
وظائف صحية شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

٠٧:٤٠ ص، الخميس، ١٤ يناير ٢٠٢١
بدء التسجيل في المرحلة الخامسة لبرنامج تعليم الإنجليزية عبر منصة «دروب»

بدء التسجيل في المرحلة الخامسة لبرنامج تعليم الإنجليزية عبر منصة «دروب»

١١:١٩ ص، الأثنين، ٢٥ يناير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *