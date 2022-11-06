عن بعد.. التعليم تعلن تفاصيل دورة مجانية في الأمن السيبراني

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، إدارة التعليم المستمر، عن طرح دورة مجانية معتمدة عن بعد في الأمن السيبراني، لكافة فئات المجتمع، من عمر 18 فأعلى، مع شهادة معتمدة، وفقا للتفاصيل.

موعد إقامة الدورة:

تقام الدورة من غداً الإثنين 1444/4/13هـ (الموافق 2022/11/7م) لمدة (3) أيام حتى الأربعاء 1444/4/15هـ (الموافق 2022/11/9م)، وتبدأ الدورة يومياً الساعة 06:30 مساءاً.

معلومات عن الدورة:

– تقام الدورة عن بعد عبر برنامج “زووم”.

– مدة الدورة 3 أيام، يحصل المتدرب فيها على تدريب مكثف.

– الدورة متاحة لكافة فئات المجتمع.

– شهادة حضور معتمدة من التعليم.

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طريقة حضور الدورة

يمكن حضور الدورة التدريبية، عن طريق الدخول على رابط البث: ( هنا ).

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً عبر تعبئة النموذج على الرابط: ( هنا ).