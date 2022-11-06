الإمارات تعلن إلغاء كافة قيود كورونا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الحكومة في اجتماعها، أن ارتداء الكمامة سيكون اختيارياً في جميع الأماكن، بالإضافة إلى إلغاء شرط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة.

وحسب إعلام محلي، أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري

: ” نعلن اليوم إطلاق المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف القيود، وذلك بعد دراسة الوضع الوبائي في الدولة مع مراقبة نسب الإشغال في المستشفيات والعناية المركزة للحالات المصابة بفيروس كوفيد- 19، والتي تتضمن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، وسيكون لبس الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريا، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا بالنسبة للمساجد والمصليات”.

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وتابع: إننا نعلن أيضاً عن اختيارية الصلاة على السجادة الشخصية، إذ لم تعد إلزامية بعد موعد تفعيل القرار.

وأضاف: “بالنسبة لتطبيق الحصن، سيقتصر استخدامه لإثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب. وبالتالي لا يشترط المرور الأخضر للدخول للمرافق والمواقع العامة، وبالنسبة للفعاليات والأنشطة الرياضية، فإنه يجوز للجهات المنظمة على المستوى الوطني والمحلي طلب الفحوصات المسبقة، أو شهادات التطعيم حسب نوعية أو أهمية النشاط والفعالية.