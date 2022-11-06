وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدة تخصصات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

كبير تقني الخلايا.

كبير ممثلي إدارة علاقات العملاء لضمان الجودة والرضا.

المحقق الأول.

مساعد منسق البحوث السريرية.

أخصائي مختبر الجينوم الأول.

اختصاصي تقني.

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تقني القلب والأوعية الدموية ، غير جراحي.

رئيس قسم التوظيف.

ممرضة رئيسية ، وحدة العناية المركزة الطبية / الجراحية.

مهندس ميكانيكي أول.

تقني، تصوير إشعاعي.

وظائف أخرى …

طريقة التقديم: