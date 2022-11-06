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وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدة تخصصات

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدة تخصصات

وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدة تخصصات
٠٦:٤٩:٤٠ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • كبير تقني الخلايا.
  • كبير ممثلي إدارة علاقات العملاء لضمان الجودة والرضا.
  • المحقق الأول.
  • مساعد منسق البحوث السريرية.
  • أخصائي مختبر الجينوم الأول.
  • اختصاصي تقني.

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  • تقني القلب والأوعية الدموية ، غير جراحي.
  • رئيس قسم التوظيف.
  • ممرضة رئيسية ، وحدة العناية المركزة الطبية / الجراحية.
  • مهندس ميكانيكي أول.
  • تقني، تصوير إشعاعي.
  • وظائف أخرى …

طريقة التقديم:

وأوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 6 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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