وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- كبير تقني الخلايا.
- كبير ممثلي إدارة علاقات العملاء لضمان الجودة والرضا.
- المحقق الأول.
- مساعد منسق البحوث السريرية.
- أخصائي مختبر الجينوم الأول.
- اختصاصي تقني.
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- تقني القلب والأوعية الدموية ، غير جراحي.
- رئيس قسم التوظيف.
- ممرضة رئيسية ، وحدة العناية المركزة الطبية / الجراحية.
- مهندس ميكانيكي أول.
- تقني، تصوير إشعاعي.
- وظائف أخرى …
طريقة التقديم:
وأوضحت إدرة المستشفى أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 6 نوفمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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