الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تطوير» للخدمات التعليمية تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم
النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية
الداخلية تنشر فيديو للمتورطة في اختفاء طفلة مكة بعد القبض عليها
بالفيديو.. سيول هادرة بوادي «بني ذيب» في محايل عسير
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عدة تخصصات
الإمارات تعلن إلغاء كافة قيود كورونا

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية

النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية

النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية
٠٧:٠٥:٥٢ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من أن تعمد تقديم معلومات خاطئة أو توقيع غير صحيح في شأن نطاق التعاملات الإلكترونية موجب للمساءلة الجزائية.

بيان النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة، بيانا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أوضحت فيه أن تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق، أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام يعد انتهاكا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

اقرأ أيضا:

القبض على مواطن ابتز فتاة وإحالته إلى النيابة العامة

عقوبة انتحال الألقاب

وفي سياق مواز، أشارت النيابة، في وقت سابق، إلى أن انتحال الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة التقييم أو الدعاية، يعد جرمة موجبة للعقوبة.

وقالت النيابة العامة: “يحظر انتحال أي لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة التقييم أو الدعاية المضللة في هذا الشأن المؤدية إلى الاعتقاد بأحقية مزاولة هذه المهنة خلافاً للحقيقة”.

كما حذرت النيابة من استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية شخص في مزاولة مهنة التقييم، خلافا للحقيقة.

الكلمات الدلالية:
النيابة العامة بيان النيابة العامة تقديم معلومات خاطئة نطاق التعاملات الإلكترونية نظام التعاملات الإلكترونية

مواد ذات صلة

المزيد
ولي العهد يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

ولي العهد يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025

٠٨:٥٧ م، الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١
خادم الحرمين يوضّح صحة صورة عمِّه التاريخية في حج 1335هـ

خادم الحرمين يوضّح صحة صورة عمِّه التاريخية في حج 1335هـ

٠١:٠١ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
طابور طويل من المركبات.. الجيش الأمريكي يتدخل لحل أزمة مياه الشرب في البلاد (فيديو)

طابور طويل من المركبات.. الجيش الأمريكي يتدخل لحل أزمة مياه الشرب في البلاد (فيديو)

٠١:٣٩ م، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢
«الصندوق العقاري» يكشف سبب توقف الدعم عن بعض المستفيدين

«الصندوق العقاري» يكشف سبب توقف الدعم عن بعض المستفيدين

٠٦:٢١ م، الأثنين، ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *