النيابة العامة توضح عقوبات انتهاك نظام التعاملات الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من أن تعمد تقديم معلومات خاطئة أو توقيع غير صحيح في شأن نطاق التعاملات الإلكترونية موجب للمساءلة الجزائية.

بيان النيابة العامة

وأصدرت النيابة العامة، بيانا، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أوضحت فيه أن تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق، أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام يعد انتهاكا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

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عقوبة انتحال الألقاب

وفي سياق مواز، أشارت النيابة، في وقت سابق، إلى أن انتحال الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة التقييم أو الدعاية، يعد جرمة موجبة للعقوبة.

وقالت النيابة العامة: “يحظر انتحال أي لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة التقييم أو الدعاية المضللة في هذا الشأن المؤدية إلى الاعتقاد بأحقية مزاولة هذه المهنة خلافاً للحقيقة”.

كما حذرت النيابة من استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية شخص في مزاولة مهنة التقييم، خلافا للحقيقة.