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تدريب طيارين روس على مسيرات إيرانية

تدريب طيارين روس على مسيرات إيرانية

تدريب طيارين روس على مسيرات إيرانية
٠٦:٣٣:٣١ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت صحيفة أمريكية أن إيران تدرب طيارين روس على استخدام المسيرات، ونقلت تصريحات عن مسؤول غربي، لم تسمه، حين قال إن روسيا وأوكرانيا تؤكدان قدرتهما على حسم المعارك، في ظل توقعات تشير إلى عدم وجود ية نحو نهاية تفاوضية قريبة حول أوكرانيا.

وبالأمس، ردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، على تصريحات إيران التي اعترفت فيها بإمداد موسكو بعدد محدود من المسيرات.

زيلينسكي: إيران تكذب

وقال زيلينسكي: “إيران تكذب بقولها إنها أرسلت عددا محدودا من المسيرات لروسيا.. الجيش الأوكراني يسقط يوميا على الأقل 10 مسيرات إيرانية”.

من جانبه أعلن الممثل الخاص الأميركي لإيران أن طهران تساعد عبر مسيراتها في استهداف المدنيين بأوكرانيا.

اقرأ أيضا:

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يسقط يوميا 10 مسيرات إيرانية

اعتراف إيراني بإمداد روسيا بالمسيرات

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صرح في وقت سابق، أمس السبت، بأن بلاده قدمت عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا.

وزعم أن إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، قائلا: “إيران لا تزال ملتزمة بوقف الصراع”، حسب تقارير إعلامية.

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