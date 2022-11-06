حتى اليوم.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية إلى 304 بينهم 41 طفلًا

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كشفت منظمة حقوقية كردية، أن عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية ارتفع إلى 304 بينهم 41 طفلاً، بين قتلى المظاهرات التي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.

تجمعات طلابية حاشدة

فيما تجمع طلاب جامعة «شيخ بهائي» بأصفهان وسط إيران في الحرم الجامعي ويهتفون ضد قوات الحرس الثوري والباسيج، بالتزامن مع تجمع طلاب كلية الرياضيات بجامعة بهشتي في طهران احتجاجًا على اختطاف الطالب بارسا شجاع الدين، ورددوا هتاف “يجب إطلاق سراح الطلاب السجناء”.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الرصاص الحي ضد المحتجين في مريوان غربي البلاد.

«العفو الدولية»:سقوط مزيد من الضحايا بين المتظاهرين

فيما أعلنت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من سقوط مزيد من ضحايا الاحتجاجات الإيرانية، مع انقطاع شبكات الإنترنت عن المدن والمناطق.

فرض عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات

وأوضحت في بيان لها، أنه على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في احتجاجات إيران، مشيرة إلى استدعاء المزيد من القوات إلى مدينة خاش الإيرانية مع تصاعد الاحتجاجات، مؤكدة أنها ستفرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب قمعها للاحتجاجات.

استخدام الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش

وفي وقت سابق، كشفت تحقيقات المنظمة الدولية حول حملة قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران عن أنماط واسعة النطاق من الاستخدام غير القانوني للقوة والعنف الذي لا يرحم من جانب قوات الأمن، مؤكدة أن هذا كله يشمل، استخدام الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش.

يأتي هذا في وقت شهدت فيه إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ عدة أسابيع وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابًا بشكل غير لائق، وتنفي السلطات الإيرانية تعرض الفتاة للضرب على يد الشرطة.

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«العفو الدولية»: قلق من سقوط مزيد من الضحايا بين المتظاهرين في إيران