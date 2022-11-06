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إحداها تصيب الفم.. أكثر 6 علامات شائعة لمرض السكري

إحداها تصيب الفم.. أكثر 6 علامات شائعة لمرض السكري

إحداها تصيب الفم.. أكثر 6 علامات شائعة لمرض السكري
٠٤:٤٤:٠٨ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف موقع Diabetes.co.uk الطبي أن العطش المفرط، هو أحد الأعراض “الأولية” لمرض السكري.

وأضاف: “نشعر جميعًا بالعطش في أوقات مختلفة خلال النهار. وتناول الماء الكافي يوميًا (عدة أكواب) مهم جدًا، لأن الماء ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات”.

وتابع: ومع ذلك، إذا كنت تشعر بالعطش طوال الوقت أو كان عطشك أقوى من المعتاد واستمر حتى بعد أن تشرب، فقد يكون ذلك علامة على أن ثمة في جسمك أمراً ليس جيدا”. وأحد الأسباب الرئيسة هو أن العُطاش غالبًا ما يكون مصحوبًا إما بجفاف مؤقت أو بجفاف طويل في الفم.

تشمل القائمة الكاملة لأعراض مرض السكري ما يلي:

• الشعور بالعطش الشديد.

• التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل.

• الشعور بالتعب الشديد.

• فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

• الجروح تلتئم ببطء.

• عدم وضوح الرؤية.

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الكلمات الدلالية:
أعراض السكري السكري العطش مرض السكري

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