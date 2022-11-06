8 قرارات.. «العامة للمنافسة» تطّلع على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ بمشروعات حكومية

تواصل – واس:

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الاجتماع الثامن بحضور أحمد الخليفي وعبد العزيز الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس، حيث اطلع المجلس على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ في عددٍ من المشاريع الحكومية مع 5 منشآت تعمل في قطاع المقاولات، وأصدر قراراً بحفظ القضية، لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

أهم القرارات والتوجيهات التي أصدرها المجلس

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عددًا من القرارات والتوجيهات، على النحو التالي:

1 – أقر عددًا من التوصيات، وافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة، مستعرضًا مبادرة المملكة بشأن مشروع قانون المنافسة الخليجي.

2 – اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي الاندماج والاستحواذ ذات المسار القصير.

3 – استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات، استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت والتقارير ذات الصلة.

4 – أقر المجلس الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن، ووافق على نشره للعموم، لتلقي ملاحظات الأفراد والمنشآت حياله.

5 – اطلع المجلس على نتائج التحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

6 – وافق المجلس على ضم جميع الشكاوى اللاحقة لقرار مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في قطاع مبيعات التجزئة، حتى الانتهاء من نتائج التقصي والتحقيق.

7 – أصدر المجلس قراراً بحفظ عدد 11 من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو عدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى.

8 – وافق المجلس على ضم جميع الشكاوى اللاحقة لقرار مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في قطاع مبيعات التجزئة، حتى الانتهاء من نتائج التقصي والتحقيق.

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