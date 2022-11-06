الجيش اليمني يُسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني أن قواته تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف.

مقتل مسلحين من مليشيا الحوثي

وقبل يومين، أعلن الجيش اليمني عن مقتل مسلحين من مليشيات الحوثي، خلال مواجهات في محافظة تعز.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية إغارة على مواقع المليشيات الانقلابية المتمركزة غرب مدينة تعز.

العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد المليشيات

وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد المليشيات واغتنام أسلحتهم الشخصية، بينما عاد أفراد مجموعة الإغارة إلى مواقعهم سالمين بدون أي خسائر مادية أو بشرية.

صد عملية تسلل للمليشيات في الجبهة الشرقية

وأضاف أن القوات تمكنت من صد عملية تسلل للمليشيات في الجبهة الشرقية للمدينة، تمكنت خلالها من قتل وجرح عدد من أفراد المليشيات، مشيرًا إلى أن المليشيا حاولت تنفيذ عملية التسلل، حيث تركت المليشيا جثة أحد قتلاها في خطوط التماس ولم تتمكن من إخراجها حتى الساعة.

مواجهات بين قبائل دهم ومليشيا الحوثي

في الوقت نفسه، اندلعت مواجهات عنيفة في محافظة الجوف، بين قبائل همدان ودهم، من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة أخرى.

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