Foton الصينية تكشف عن مواصفات أقوى نموذج لسيارتها Tunland G9

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كشفت Foton الصينية عن إطلاق نماذج جديدة من Tunland G9 لتنافس سيارات البيك آب الكبيرة من فورد وتويوتا، مشيرة إلى أن النماذج الجديدة ستكون مميزة للغاية.

ومن المقرر أن تأتي Tunland G9 الجديدة بنموذجين بطول 5.34 و5.63 م، كلاهما سيجهز بعجلات كبيرة وممتصات صدمات معدنية قوية، وأنظمة تعليق تجعل الحركة سلسلة على الطرق الوعرة، كما ستزود هذه السيارات بمصابيح تعمل باحدث تقنيات LED.

السيارة تحصل على واجهة قيادة معدلة

وستحصل هذه السيارات على واجهة قيادة معدلة عن واجهات سيارات Tunland G9 السابقة، إذ ستزود الواجهة بشاشة بمقاس 7 بوصات قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة، وستجهز الشاشة بنظام وسائط متعددة قادرة على الاتصال مع شبكات 4G، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر المساعدات الصوتية.

وتتمتع السيارة الجديدة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وستحصل هذه السيارات على نظام الفرملة التلقائي في الحالات الطارئة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وستزود مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما ستجهز المركبات بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل Tunland G9 بمحركات توربو ديزل بسعة 2.0 ليتروعزم 163 حصانًا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانًا، كما ستجهز بنظام دفع رباعي، وعلب سرعة بـ 8 سرعات.

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