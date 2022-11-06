الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إحداها تصيب الفم.. أكثر 6 علامات شائعة لمرض السكري
حتى اليوم.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية إلى 304 بينهم 41 طفلًا
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال
القبض على مواطن بمحافظة العارضة لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود
8 قرارات.. «العامة للمنافسة» تطّلع على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ بمشروعات حكومية
أول تعليق لاتحاد الغرف على قرار وزير المالية بصرف مستحقات المقاولين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

Foton الصينية تكشف عن مواصفات أقوى نموذج لسيارتها Tunland G9

Foton الصينية تكشف عن مواصفات أقوى نموذج لسيارتها Tunland G9

Foton الصينية تكشف عن مواصفات أقوى نموذج لسيارتها Tunland G9
٠٣:٤٩:٠٩ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت Foton الصينية عن إطلاق نماذج جديدة من Tunland G9 لتنافس سيارات البيك آب الكبيرة من فورد وتويوتا، مشيرة إلى أن النماذج الجديدة ستكون مميزة للغاية.

ومن المقرر أن تأتي Tunland G9 الجديدة بنموذجين بطول 5.34 و5.63 م، كلاهما سيجهز بعجلات كبيرة وممتصات صدمات معدنية قوية، وأنظمة تعليق تجعل الحركة سلسلة على الطرق الوعرة، كما ستزود هذه السيارات بمصابيح تعمل باحدث تقنيات LED.

السيارة تحصل على واجهة قيادة معدلة

وستحصل هذه السيارات على واجهة قيادة معدلة عن واجهات سيارات Tunland G9 السابقة، إذ ستزود الواجهة بشاشة بمقاس 7 بوصات قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة بمقاس 10.25 بوصة، وستجهز الشاشة بنظام وسائط متعددة قادرة على الاتصال مع شبكات 4G، ويمكن التحكم بها عن بعد عبر المساعدات الصوتية.

وتتمتع السيارة الجديدة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وستحصل هذه السيارات على نظام الفرملة التلقائي في الحالات الطارئة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وستزود مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما ستجهز المركبات بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل Tunland G9 بمحركات توربو ديزل بسعة 2.0 ليتروعزم 163 حصانًا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانًا، كما ستجهز بنظام دفع رباعي، وعلب سرعة بـ 8 سرعات.

اقرأ أيضًا:

بالصور والفيديو.. Dodge Charger تقتحم السوق كأحدث السيارات الكهربائية

الكلمات الدلالية:
Tunland G9 أحدث السيارات سيارة سيارة حديثة مواصفات أقوى السيارات

مواد ذات صلة

المزيد
إسبانيا تُعيد «مصارعة الثيران» بعد حظرها.. ونشطاء «الرفق بالحيوان» ينظمون «يوم غضب»

إسبانيا تُعيد «مصارعة الثيران» بعد حظرها.. ونشطاء «الرفق بالحيوان» ينظمون «يوم غضب»

١١:٠٠ م، السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٦
توقعات برياح مثيرة للغبار على شمال المملكة.. وانخفاض درجات الحرارة

توقعات برياح مثيرة للغبار على شمال المملكة.. وانخفاض درجات الحرارة

٠٧:٢٢ ص، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠١٦
أنباء عن تحريك بريطانيا لرؤوس نووية.. ماذا يجري؟

أنباء عن تحريك بريطانيا لرؤوس نووية.. ماذا يجري؟

١١:٣٠ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
«سعودي أوجيه» مرشحة مجدداً لتشغيل مجمع طباعة المصحف بالمدينة

«سعودي أوجيه» مرشحة مجدداً لتشغيل مجمع طباعة المصحف بالمدينة

٠١:٥٠ ص، السبت، ٠١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *