المملكة ستشهد دخول فصل الشتاء مطلع ديسمبر المقبل (فيديو)

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قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل: إن المملكة ستشهد دخول فصل الشتاء في مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح في تصريحات لـ «الإخبارية»، أنه يتوقع أن تكون الأجواء رائعة بشكل عام، مضيقًا، أن فصل الشتاء – وفقًا لعلماء الأرصاد – ستكون بدايته في اليوم الأول من شهر ديسمبر.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى

وأضاف أن بعد أول ديسمبر يبدأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة الصغرى، مشيرًا إلى أنه في الأيام الحالية الأجواء جدًا ممتعة حيث الاستمتاع بالبر واعتدال الطقس.

ضرورة متابعة الإنذار المبكر بشكل دائم ومستمر

وأوصى العقيل بمتابعة الإنذار المبكر بشكل دائم ومستمر، وتحديدًا قبل الخروج إلى البر من خطر تكون بعض العوالق الترابية والأتربة المثارة نتيجة الرياح النشطة التي تهب من حين لآخر.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً معتدلة نسبيًا على معظم الأنحاء منخفضة الحرارة على المناطق الجنوبية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجبلية، مع هبوب رياح مغبرة على أجزاء من وسط وشرق وغرب المملكة.

سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

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