الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل 4 عناصر أمنية شرق إيران والمحتجون يضربون الشرطة بعنف (فيديو)
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مقتل 4 عناصر أمنية شرق إيران والمحتجون يضربون الشرطة بعنف (فيديو)

مقتل 4 عناصر أمنية شرق إيران والمحتجون يضربون الشرطة بعنف (فيديو)

مقتل 4 عناصر أمنية شرق إيران والمحتجون يضربون الشرطة بعنف (فيديو)
٠١:٣٠:٣٣ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت وكالة أنباء «فارس» الرسمية، أن 4 من عناصر الأمن الداخلي قتلوا في جنوب شرق إيران.

المتظاهرون يضربون عناصر الشرطة

وأظهر مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضرب القوات الأمنية الإيرانية على يد محتجين غاضبين بمدينة كرج.

تجمعات طلابية حاشدة

فيما تجمع طلاب جامعة «شيخ بهائي» بأصفهان وسط إيران في الحرم الجامعي وهتفوا ضد قوات الحرس الثوري والباسيج، بالتزامن مع تجمع طلاب كلية الرياضيات بجامعة بهشتي في طهران احتجاجًا على اختطاف الطالب بارسا شجاع الدين، ورددوا هتاف “يجب إطلاق سراح الطلاب السجناء”.

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الرصاص الحي ضد المحتجين في مريوان غربي البلاد.

تضامن الآلاف من الإيرانيين والنشطاء الكنديين

كما أعلن الآلاف من الإيرانيين والنشطاء الكنديين في مدينة “فانكوفر” تضامنهم مع الانتفاضة الإيرانية من خلال تنظيم مسيرات ومظاهرات حاشدة في وسط المدينة. بالإضافة إلى ترديد الشعارات الثورية، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المغني توماج صالحي والسجناء السياسيين.

شباب الأحياء الإيرانية يدعون لمظاهرات واسعة

وصباح اليوم، دعا شباب الأحياء الإيرانية إلى مظاهرات واسعة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أنهم سيستمرون في التظاهر حتى النصر الكامل.

دعوة عامة للتظاهر في هذه المحافظات

ودعا شباب أحياء محافظات طهران ولرستان وتبريز اليوم إلى احتجاجات، في جميع أنحاء إيران وكتبت هذه المجموعات: «لن نتوقف حتى النصر الكامل»، و«سنبقى في الشوارع حتى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية».

استقالة أعضاء الجمعية الطبية

كما استقالت مجموعة من أعضاء الجمعية الطبية «الإيرانية-الأمريكية» بشكل جماعي احتجاجًا على رفض هذه الجمعية اتخاذ إجراءات لدعم الأطباء والمحتجين الإيرانيين.

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الكلمات الدلالية:
إيران احتجاجات إيران الشرطة الإيرانية جامعات طهران

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