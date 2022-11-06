بالفيديو.. استشاري يكشف كيف يحمي الكمام من الفيروسات التنفسية؟ (فيديو)

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كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن أهمية الكمام في الحماية من الفيروسات التنفسية، ودوره الكبير في منع قطيرات اللعاب والمخاط الخارج من الجهاز التنفسي للشخص المصاب من الاختلاط بالهواء.

وتساءل عسيري، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كيف يحمي الكمام من الفيروسات التنفسية رغم أن حجم الفيروس أصغر من مسامات الكمام؟”

وأجاب استشاري الأمراض المعدية، أن الفيروسات التنفسية في الغالب لا تنتقل فرادى وإنما بأعداد كبيرة في قطيرات اللعاب والمخاط الخارج من الجهاز التنفسي للشخص المصاب، والكمام يحتجز هذه القطيرات على السطح الخارجي.

ودعم عسيري قوله بفيديو قصير يشير إلى كيفية حجز الكمام لقطيرات اللعاب والمخاط الخارج من الجهاز التنفسي للشخص المصاب.

الصحة تؤكد أهمية ارتداء الكمامة للمصابين في الإنفلونزا الموسمية

وكانت وزارة الصحة قد أكدت، اليوم، على أهمية ارتداء الكمامة للمصابين في الإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

وأبانت أن “عيونك تكفي” إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، حيث تُعد الكمامة الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء التواجد في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وكانت “الصحة” قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

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