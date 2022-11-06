انطلاق أعمال مؤتمـر الدول الأطراف في اتفاقيـة تغيــّر المنـاخ بشرم الشيخ

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انطلقت أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «COP27» بشرم الشيخ.

يشارك أكثر من 190 دولة في مؤتمر المناخ

ويأتي المؤتمر بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

الجلسة الإجرائية تضمنت تسليم رئاسة المؤتمر لمصر

وحسب «القاهرة 24»، فإن الجلسة الإجرائية تضمت كلمة لرئيس المؤتمر ألوك شارما، تم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس “COP27″، ويعقبها إلقاء بيان من جانب سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27”.

غدًا.. عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى

وغدًا الاثنين، سيتضمن الشق الرئاسي من القمة، عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد أيضًا ثلاث موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر بعد غد الثلاثاء، وفق «اليوم السابع».

العمل على مواجهة أزمة تغير المناخ

وأعلنت السلطات المصرية في وقت سابق، أنها تسعى إلى تعزيز وتهيئة الأجواء؛ لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.

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