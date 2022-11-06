الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مرور الجوف: ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر
3 حلول أمام لجنة الاختبارات حال إصابة طالب وعدم قدرته على أداء الامتحان
عاجل.. سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا (فيديو)
آخر 24 ساعة.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا
خلال 24 ساعة.. وفاة 4 أشخاص إثر انتشار حمى «الضنك» في باكستان
تضيف 1.5 مليار ريال سنويًا للناتج المحلي.. «التحلية» تُوقّع اتفاقية تعدين مياه الرجيع الملحي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مرور الجوف: ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر

مرور الجوف: ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر

مرور الجوف: ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر
٠١:١٥:٣٢ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في منطقة الجوف.

وقالت “المرور” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة طبرجل، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأضافت أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

إلقاء القبض على شخص تعمد إتلاف جهاز رصد آلي

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مرور منطقة الجوف، أنها تمكنت من القبض على شخص لتعمده إتلاف جهاز رصد آلي.

وأكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

في الوقت نفسه، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

اقرأ أيضًا:

“مرور الجوف” يقبض على شخص لتعمده إتلاف جهاز رصد آلي

الكلمات الدلالية:
الجوف المرور ضبط قائد مركبة مارس التفحيط مديرية المرور مرور الجوف

مواد ذات صلة

المزيد
استعداداً لرمضان.. «مدني مكة» ينفذ برنامج قيادة الدراجات النارية

استعداداً لرمضان.. «مدني مكة» ينفذ برنامج قيادة الدراجات النارية

١١:٣٤ ص، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥
149 باحثًا وباحثة بجامعة الملك عبدالعزيز يتصدرون قائمة “ستانفورد الأمريكية” لهذا السبب

149 باحثًا وباحثة بجامعة الملك عبدالعزيز يتصدرون قائمة “ستانفورد الأمريكية” لهذا السبب

١٠:٣١ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
“الحرس الوطني” تنفي صدور قرار بمنح منسوبيها 25% بدل إرهاب

“الحرس الوطني” تنفي صدور قرار بمنح منسوبيها 25% بدل إرهاب

٠٢:٤٠ م، الخميس، ١٢ مارس ٢٠١٥
شاهد.. السيول تتجاوز مجاريها لتخرج على طرقات الفطيحة بجازان

شاهد.. السيول تتجاوز مجاريها لتخرج على طرقات الفطيحة بجازان

٠٤:٥٠ م، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *