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آخر 24 ساعة.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

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آخر 24 ساعة.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

آخر 24 ساعة.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

آخر 24 ساعة.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا
١٢:٢٦:٥٤ م، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 130 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 236 حالة، ووفاة واحدة.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا

ووفقا لإحصاء «الصحة»، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 823,624 حالة.

تسجيل 4,245 حالة نشطة

 وأكدت أنه من بين حالات الإصابة، نحو 4,245 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي تراكيًا

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 809,961 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,418 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الكلمات الدلالية:
فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

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