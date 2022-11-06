خلال 24 ساعة.. وفاة 4 أشخاص إثر انتشار حمى «الضنك» في باكستان

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، أنها سجلت 4 وفيات جراء إصابتهم بما يسمى « حمى الضنك».

تزايد عدد حالات الإصابة بحمى الضنك

وأوضحت أن الزيادة في عدد حالات الإصابة بحمى الضنك تتواصل، حيث تم الإبلاغ عن أربع وفيات أخرى نتيجة للمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت إدارة الصحة في مقاطعة البنجاب الشرقية، أنه تم تسجيل جميع الوفيات في المقاطعة، مضيفة أن ثلاثة منهم في لاهور عاصمة المقاطعة وواحد في روالبندي. وفي الإجمالي، أبلغت مقاطعة البنجاب عن 225 حالة جديدة، حسب «سبوتنيك».

تسجيل 91 حالة جديدة في لاهور

وأضافت أن لاهور سجلت 91 حالة جديدة، تليها روالبندي بـ41 حالة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي في المقاطعة، ارتفع هذا العام إلى 15778 حالة.

تشخيص إصابة 279 شخصًا آخرين بالمرض

كما تم تشخيص إصابة 279 شخصًا آخرين بالمرض الذي ينقله البعوض، في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، حيث يصل عدد الحالات النشطة في المقاطعة حاليًا إلى 1587 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات هذا العام 19720 حالة.

إسلام أباد ترصد 37 حالة إصابة جديدة

وأبلغت العاصمة الوطنية إسلام أباد عن 37 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك، حسبما ذكرت السلطات الصحية مساء يوم الجمعة، وارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المدينة إلى 4979 هذا العام، وفي مقاطعة السند الجنوبية تم رصد 170 إصابة جديدة.

تسجيل 535 حالة في نوفمبر

وكانت المنطقة الأكثر تضررًا هي كراتشي، عاصمة المقاطعة، التي أبلغت عن 83 إصابة جديدة. ومع حالات حمى الضنك المبلغ عنها حديثًا، ارتفع عدد حالات شهر نوفمبر حتى الآن في المقاطعة إلى 535 حالة، ليصل إجمالي الحصيلة المحلية إلى 19606 هذا العام.

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