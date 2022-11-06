عاجل.. نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من تايلاند إلى المملكة لاستكمال علاجه

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في تايلاند، أنه تم نقل مواطن بطائرة إخلاء طبي من تايلاند إلى المملكة لاستكمال علاجه.

نقل المواطن إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة

وأوضحت أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، يحفظها الله، وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في بانكوك وبالتنسيق مع وزارة الصحة جرى، صباح اليوم، نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من تايلاند إلى المملكة.

نقل المواطن لاستكمال علاجه في ارض الوطن

وقالت في بيان لها نشرته على حسابها في «توتير»، إنه تم نقل المواطن لاستكمال علاجه في أرض الوطن، متمنية له الشفاء العاجل.