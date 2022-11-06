3 حلول أمام لجنة الاختبارات حال إصابة طالب وعدم قدرته على أداء الامتحان

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم عدة خطوات يجب اتباعها حال إصابة أحد الطلاب في يده بشكل يجعله غير قادر على أداء الاختبارات، وقالت إنها راعت في المقام الأول مصلحة الطالب.

وأوضحت الوزارة أنه يتم الاستعانة بأحد منسوبي التعليم – بشرط ألا يكون مدرسًا للمادة أو ذي صلة بالطالب – وذلك في كتابة إجابات الطالب إذا تعرض لعارض صحي مؤقت يعوقه عن الكتابة خلال سير اختبارات نهاية الفصول الدراسية.

وبحسب “دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ”، فإن الذي يحدد المسؤول عن كتابة إجابات الطالب هو مدير المدرسة نفسه، ويترك للمعلم بالتنسيق مع وكيل الشؤون التعليمية اتخاذ الإجراء المناسب لحالة الطالب وحسب طبيعة المادة ونوع الاختبار.

3 حلول عند عدم قدرة الطالب على أداء الامتحان

وينص الدليل على التعامل العاجل مع حالة الطالب إذا تعرض لعارض صحي أثناء الاختبار فيتم التحفظ على ورقة إجابته، وتدوين محضر يوقع من ملاحظي القاعة، ويعرض على لجنة الاختبارات بالمدرسة؛ ليتم التعامل العاجل مع الحالة حسب ما تستدعيه بما يراعي مصلحة الطالب التعليمية بأحد الحلول التالية:

1- يعطى الفرصة لإكمال الاختبار عندما يزول العارض الصحي في نفس يوم الاختبار أو يختبر بأسئلة جديدة بديلة، بشرط أن يكون ذلك في وقت الدوام المدرسي.

2- إذا استدعت حالته الخروج من المدرسة لتلقي العلاج والعودة في نفس اليوم أو في يوم من أيام الاختبارات يحدد بموافقة الطالب وولي أمره أو اختباره في الموعد المحدد لاختبارات الغائبين بعذر.

3- في حال تعرض الطالب لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي، فتقوم لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بدراسة وضعه بالتفصيل، والتأكد من ظروفه، ومن ثم يمنح الفرصة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي من (۱۰۰) درجة في مدرسته.

خريج المرحلة الثانوية

وفيما يتعلق بخريج المرحلة الثانوية الذي منعته ظروفه من أداء الاختبار في الوقت المحدد، فتتم دراسة وضعه من قبل الاختبارات والقبول بعد زوال العارض.

ولمدير التعليم صلاحية تقدير الوقت والمدة المناسبة لاختباره، والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة إذا لزم الأمر.

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