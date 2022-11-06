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«الموارد البشرية»: نبحث أزمة إنهاء عقود 600 موظف في جامعة طيبة
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«الموارد البشرية»: نبحث أزمة إنهاء عقود 600 موظف في جامعة طيبة

«الموارد البشرية»: نبحث أزمة إنهاء عقود 600 موظف في جامعة طيبة

«الموارد البشرية»: نبحث أزمة إنهاء عقود 600 موظف في جامعة طيبة
٠٩:٤٠:٠٥ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل الحماد، أن الوزارة باشرت التقصي في قضية إنهاء عقود 600 موظف وموظفة في جامعة طيبة.

القرار يأتي بسبب إغلاق قسم التعليم الموازي

وأوضحت في تصريحات لصحيفة «عكاظ»، أن القرار يأتي بسبب إغلاق قسم التعليم الموازي، مؤكدة أن الوزارة حاليًا تبحث هذه القضية والحلول لمعالجتها، بالتنسيق مع:

1 – جامعة طيبة.

2 –  إمارة منطقة المدينة المنورة.

3 – صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»،

ونقلت الصحيفة عن المحامي الدكتور عبدالعزيز الشاماني، أن قرار جامعة طيبة في إنهاء عقود 600 موظف وموظفة إذا كان مستنداً على المادة 77 من نظام العمل وبالقيود التي بينتها المادة والقرار الوزاري رقم (50945) فيكون نظاميًا.

الشاماني: لابد من موافقة القرار لنظام العمل

وأكد الخبير القانوني أنه إذا حدث الفصل وإنهاء الخدمات، ولم تُعمل النسبة التي أشار لها القرار، وأغفلت هذه الشروط والقيود، فسنكون أمام خطأ يجب تصحيحه.

رئيس جامعة طيبة يكشف سبب القرار

وكان رئيس جامعة طيبة، عبدالعزيز السراني، أعلن في وقت سابق، إنهاء عقود 600 موظف وموظفة من موظفي البنود في جامعة طيبة، مبينًا أن سبب إنهاء عقود الموظفين، يعود إلى إغلاق التعليم الموازي منذ عام 1439، إذ يتم صرف المرتبات منه لموظفي البنود.

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الكلمات الدلالية:
إنهاء عقود موظفين التعليم الموازي الموارد البشرية جامعة طيبة

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