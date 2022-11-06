بالإنفوجراف.. 5 نصائح تقودك للحصول على ترقية في العمل

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يسعى أكثر الموظفين للترقية في عملهم والحصول على مكانة أعلى تضمن لهم دخلاً أكبر.

5 نصائح للحصول على ترقية في العمل

وفيما يلي أبرز 5 نصائح يمكن للموظف – حال اتباعها – الحصول على ترقية في عمله سريعًا:

1- الالتزام بقواعد العمل

2- تقديم الأفضل دائما

3- سؤال المدير بشكل دائم عن تقييمه لأداء العمل من قبلك.

4- الحفاظ على النظام

5- الحصول على إجازة يساعدك على تجديد نشاطك باستمرار.

وبخلاف ما سبق، فقد كشفت دراسة حديثة قام بها باحثون في جامعة ستوكهولم، أن كثيراً من الموظفين يطمحون في الحصول على الترقية في عملهم، إلا أن هذه الترقية ربما تكون سبباً في إصابتهم بأمراض نفسية وجسدية.

وأشار الباحثون إلى أن الرجال والنساء الذين يصعدون السلم الوظيفي، ويحصلون على ترقيات في عملهم يشكون من اعتلال صحتهم، ويشعرون بالاكتئاب بعد تولي المسؤوليات الجديدة.

ووفقاً للدراسة، فإن هذه التأثيرات على الصحة الجسدية والنفسية، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 4 سنوات، ثم تبدأ الصحة بعد ذلك في التحسن مع تكيف الموظف مع دوره الجديد في العمل.

ودرس الباحثون حالة 1400 رجل و2000 امرأة في السويد، لم يحصل ثلثهم خلال 6 سنوات على أي ترقية، بينما حصل بعضهم على ترقية واحدة، وبعضهم الآخر على ترقيتين.

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