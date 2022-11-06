83 % لا يتلقون علاجًا له في المملكة.. 5 نصائح لحماية الأبناء من الأمراض النفسية

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كشفت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن ما بين 30 و80% من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية لا يسعون للعلاج، وهذا يشمل 50% من الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب، و55% من الأشخاص المصابين بنوبات الهلع، و56% من المصابين بالاكتئاب الشديد، و78% من الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.

وتساءل الكاتب عثمان بن حمد أباالخيل، عن عدم طلب أكثر الناس للمساعدة مؤكدا أنَّ مشاكل الصحة النفسية أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، وتوفرت الرعاية الطبية بشكل أسهل.

وأضاف في مقاله بصحيفة “الجزيرة” والذي جاء بعنوان “الجسم والنفس صحيًا ونفسيًا”: من خلال بحثي وجدت أرقاماً متفاوتة عن عدد السعوديين الذين يرغبون في تلقي العلاج النفسي فكانت النسبة المئوية هي 13%.

كذا 34% من السعوديين تنطبق عليهم معايير تشخيص اضطراب واحد على الأقل من بين الاضطرابات النفسية.

83% من السعوديين الذين شُخصوا باضطرابات حادة في الصحة النفسية لا يسعون لتلقي أي نوع من العلاج. في الحياة تحتاج إلى أمرين الحفاظ على صحة نفسية جيدة وجسم سليم.

لا تخجل أو تتردد في علاج نفسك

وتابع: تُصاب أجسامنا بالأمراض، وتُصاب نُفوسنا بالأمراض وكلاهُما تتطلب مِنا أن تبحث عن شفائهما. الإنسان يسعي ويبحث عن أفضل الاستشاريين لعلاج جسمه لكنه يتكاسل ويخجل ويتردد لعلاج نفسه.

وأوضح أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن تعريف الصحة النفسية بأنها حالة تمكن الفرد من التعامل مع ضغوط حياته والعمل بشكل منتج والإسهام بشكل إيجابي في المجتمع. المريض جسدياً قد يخفي مرضه عن الآخرين لكنه لا يخفي المرض النفسي فهو يتعامل مع مكونات المجتمع.

وأضاف: ومثلما توجد مشاكل في عمل الجسم تمس بالإنسان وتعرقل أداءه الوظيفي، هناك أحياناً اضطرابات أو أمراض نفسية هي الأخرى تزعج الإنسان، ومن تلك الأمراض النفسية: الرهاب الاجتماعي، اضطراب الوسواس القهري، اضطراب نقص الانتباه/فرط الحركة، الاضطراب الاكتئاب الرئيسي والقائمة طويلة وربما تتجاوز تسعين مرضاً.

وقال الكاتب: قد يتساءل لماذا الصحة النفسية مهمة؟ ببساطة لأن الصحة النفسية تؤثر على الحياة اليومية للإنسان وهذا يشمل العلاقات الاجتماعية والصحة الجسدية والحياة الزوجية والوظيفية.

نصائح للاهتمام بالصحة النفسية للأبناء

ووجه الكاتب مناشدة للآباء والأمهات وأولياء الأمور بالاهتمام بالصحة النفسية لأبنائهم ومتابعتهم عن قرب، من خلال:

1 – الاهتمام بالصحة النفسية للأبناء ومتابعتهم عن قرب.

2 – العناية بالأبناء وتفقد أحوالهم.

3 – بناء الثقة في نفوس الأبناء.

4 – منح الأبناء الدفء والحنان.

5 – احتواؤهم بالعواطف الحانية، فإن ذلك يعزِّز في الأسرة التماسك والألفة والمحبة وينسج في محيطها أجواء صحية وراحة قلبية وطمأنينة نفسية.

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