الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بهذه المناطق.. تعرف على خريطة الأمطار المتساقطة اليوم في المملكة
ليست آمنة.. تعرف على مخاطر حمية النظام الكيتوني لإنقاص الوزن
«الموارد البشرية»: نبحث أزمة إنهاء عقود 600 موظف في جامعة طيبة
بالإنفوجراف.. 5 نصائح تقودك للحصول على ترقية في العمل
83 % لا يتلقون علاجًا له في المملكة.. 5 نصائح لحماية الأبناء من الأمراض النفسية
لهذا السبب.. أوكرانيا تخطط لإجلاء 3 ملايين شخص بشكل كامل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذا السبب.. أوكرانيا تخطط لإجلاء 3 ملايين شخص بشكل كامل

لهذا السبب.. أوكرانيا تخطط لإجلاء 3 ملايين شخص بشكل كامل

لهذا السبب.. أوكرانيا تخطط لإجلاء 3 ملايين شخص بشكل كامل
٠٨:٥٤:١٧ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات الأوكرانية تستعد لإجلاء 3 ملايين شخص بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أوكرانيين، أنه يمكن أن نفقد نظام إمداد الطاقة بشكل كامل في العاصمة كييف.

كييف تسعى لتحقيق مكاسب عسكرية قبل الشتاء

كما نقلت «واشنطن بوست» عن مصادر، أن الولايات المتحدة تطلب من أوكرانيا سرًا أن تظهر لروسيا انفتاحها على المحادثات،

وقالت إن الرئيس زيلينسكي من المرجح أن يدعم المفاوضات مع روسيا ويقدم في النهاية تنازلًا، مؤكدة أن أوكرانيا تحاول تحقيق مكاسب عسكرية قبل بداية الشتاء لتعزيز موقف التفاوض.

إسقاط نحو 85% من المسيرات الإيرانية

فيما أكد مستشار وزير الدفاع الأوكراني أن قواته أسقطت نحو 85% من المسيرات الإيرانية، مشيرًا إلى أن لجوء روسيا إلى مسيرات إيران ناجم عن نقص في معداتها.

اقرأ أيضًا:

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يسقط يوميا 10 مسيرات إيرانية

وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي: إن إيران تكذب بشأن إرسال عدد محدود من المسيرات لروسيا، مؤكدًا أن قواته تسقط 10 منها على الأقل يوميًا.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف ستواصل اتخاذ أشد الإجراءات لمنع روسيا من استخدام الأسلحة الإيرانية في قتل الأوكرانيين.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إجلاء 3 ملايين الطاقة المُسيرات الإيرانية كييف

مواد ذات صلة

المزيد
نجاة القائم بالأعمال النيبالي في المملكة من هجوم بسكين.. واعتقال المهاجم

نجاة القائم بالأعمال النيبالي في المملكة من هجوم بسكين.. واعتقال المهاجم

٠٦:٤٩ م، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠١٦
«التعليم» تمنع أئمة المساجد والمؤذنين من العمل في المدارس الليلية

«التعليم» تمنع أئمة المساجد والمؤذنين من العمل في المدارس الليلية

١٠:٥٤ ص، الأحد، ٢٦ مارس ٢٠١٧
الأحد المقبل.. ولي العهد يرأس اجتماع أمراء المناطق الـ22

الأحد المقبل.. ولي العهد يرأس اجتماع أمراء المناطق الـ22

٠٢:٠٣ م، الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠١٥
طالب واحد في درس علم بالحرم النبوي (صورة)

طالب واحد في درس علم بالحرم النبوي (صورة)

٠١:٠٥ ص، الأثنين، ١٠ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *