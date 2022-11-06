لهذا السبب.. أوكرانيا تخطط لإجلاء 3 ملايين شخص بشكل كامل

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات الأوكرانية تستعد لإجلاء 3 ملايين شخص بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أوكرانيين، أنه يمكن أن نفقد نظام إمداد الطاقة بشكل كامل في العاصمة كييف.

كييف تسعى لتحقيق مكاسب عسكرية قبل الشتاء

كما نقلت «واشنطن بوست» عن مصادر، أن الولايات المتحدة تطلب من أوكرانيا سرًا أن تظهر لروسيا انفتاحها على المحادثات،

وقالت إن الرئيس زيلينسكي من المرجح أن يدعم المفاوضات مع روسيا ويقدم في النهاية تنازلًا، مؤكدة أن أوكرانيا تحاول تحقيق مكاسب عسكرية قبل بداية الشتاء لتعزيز موقف التفاوض.

إسقاط نحو 85% من المسيرات الإيرانية

فيما أكد مستشار وزير الدفاع الأوكراني أن قواته أسقطت نحو 85% من المسيرات الإيرانية، مشيرًا إلى أن لجوء روسيا إلى مسيرات إيران ناجم عن نقص في معداتها.

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زيلينسكي: الجيش الأوكراني يسقط يوميا 10 مسيرات إيرانية

وقال الرئيس فلوديمير زيلينسكي: إن إيران تكذب بشأن إرسال عدد محدود من المسيرات لروسيا، مؤكدًا أن قواته تسقط 10 منها على الأقل يوميًا.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف ستواصل اتخاذ أشد الإجراءات لمنع روسيا من استخدام الأسلحة الإيرانية في قتل الأوكرانيين.