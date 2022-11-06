6 مواد غذائية تُحسّن صحة الأسنان

تواصل – فريق التحرير:

يمثل الغذاء أهمية خاصة للإنسان للنمو والوقاية معًا، كما أنه يمثل جزءًا أساسيًا لتحسن صحة الأسنان وتقويتها وحفظها من الإصابة بالأمراض والالتهابات.

وفي مقابلة مع موقع Pravda.Ru أشار الدكتور إيفان موسوروف أخصائي طب وجراحة الأسنان، إلى أن الحالة الصحية للأسنان تعتمد على النظام الغذائي للإنسان.

هذه المواد الغذائية تُحسّن صحة الأسنان

وأكد موسوروف على أن صحة الأسنان تتطلب تناول هذه الأطعمة:

1 – الأسماك والمأكولات البحرية، من أجل الحفاظ على حالة صحية جيدة لتجويف الفم.

2 – المكسرات، تقوّي من أداء اللثة.

3 – الخضراوات الورقية والصلبة، تُحسّن عمل اللثة.

4 – الجزر، يساعد على إزالة الترسبات الكلسية على الأسنان.

5 – بيض الدجاج والسمان، مفيد لصحة الأسنان.

6 – الفواكه، تضمن تدليك اللثة بالمستوى المطلوب.

وتابع، أخصائي طب وجراحة الأسنان، أن تناول الحلويات ليس ضارًا دائمًا. فالعسل والثمار، مثلاً، هي مواد طبيعية، لذلك يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للإنسان.

اقرأ أيضًا:

نصيحة طبية من الصحة بخصوص العناية بالأسنان

دراسة: فحص الأسنان بالصغر يقي من الخرف في الكبر