شاهد.. تساقط أمطار صباحية على كورنيش الدمام

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت أمطار غزيرة، صباح اليوم، على كورنيش الدمام بالمنطقة الشرقية وسط أجواء متقلبة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات من الأمطار على كورنيش الدمام.

سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

تأثير الحالة المتوقعة يمتد إلى هذه المناطق

وأوضح أن تأثير الحالة المتوقعة يمتد على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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