الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
83 % لا يتلقون علاجًا له في المملكة.. 5 نصائح لحماية الأبناء من الأمراض النفسية
لهذا السبب.. أوكرانيا تخطط لإجلاء 3 ملايين شخص بشكل كامل
شاهد.. تساقط أمطار صباحية على كورنيش الدمام
6 مواد غذائية تُحسّن صحة الأسنان
مصرع شخص وإصابة 46 إثر سقوط حافلة مدرسية في واد بالفلبين
4 ضوابط لتوصيل خدمة الكهرباء للمخططات السكنية الجديدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. تساقط أمطار صباحية على كورنيش الدمام

شاهد.. تساقط أمطار صباحية على كورنيش الدمام

شاهد.. تساقط أمطار صباحية على كورنيش الدمام
٠٨:٣١:١٢ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت أمطار غزيرة، صباح اليوم، على كورنيش الدمام بالمنطقة الشرقية وسط أجواء متقلبة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات من الأمطار على كورنيش الدمام.

سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

تأثير الحالة المتوقعة يمتد إلى هذه المناطق

وأوضح أن تأثير الحالة المتوقعة يمتد على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة على عدة مناطق

 

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الدمام حالة الطقس كورنيش الدمام

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. الأمطار تملأ شوارع جنوب الرياض

بالصور.. الأمطار تملأ شوارع جنوب الرياض

٠١:٤١ ص، الخميس، ١٩ مارس ٢٠١٥
تعليم حفر الباطن: لا تعليق للدراسة حتى الآن

تعليم حفر الباطن: لا تعليق للدراسة حتى الآن

١١:٢٢ م، السبت، ٢١ فبراير ٢٠١٥
تعليم الرياض تطلق برنامج «يسير» لخدمة ذوي «الذكاء الحدِّي»

تعليم الرياض تطلق برنامج «يسير» لخدمة ذوي «الذكاء الحدِّي»

٠٤:٣٥ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
مدني حائل: لا صحة لما يتداول عن انهيار سد «وسمي»

مدني حائل: لا صحة لما يتداول عن انهيار سد «وسمي»

١٠:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *