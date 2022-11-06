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مصرع شخص وإصابة 46 إثر سقوط حافلة مدرسية في واد بالفلبين

مصرع شخص وإصابة 46 إثر سقوط حافلة مدرسية في واد بالفلبين

مصرع شخص وإصابة 46 إثر سقوط حافلة مدرسية في واد بالفلبين
٠٨:٠٤:٥٠ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

لقي شخص مصرعه وأصيب 46 آخرون بعد سقوط حافلة مدرسية في واد بالفلبين.

الحافلة سقطت في واد بعد فقدان السيطرة عليها

وفي التفاصيل، سقطت حافلة مدرسية بعد فقدان السيطرة عليها في واد في مقاطعة شمال غرب مانيلا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 46 آخرين.

الحافلة كانت تقل 47 شخصًا معظمهم معلمون

وحسب «سبوتنيك»، فقد ذكرت الشرطة الفلبينية، أن الحافلة المدرسية كانت تقل 47 شخصًا معظمهم معلمون من مدينة كويزون سيتي، وهي ضاحية في منطقة مانيلا الحضرية.

وأفادت حكومة مدينة كويزون سيتي، أن المعلمين كانوا عائدين إلى العاصمة مانيلا بعد حضور نشاط تدريبي في بلدة أوراني بمقاطعة باتان عندما وقع الحادث قبل الظهر بقليل.

سائق الحافلة يكشف السبب

فيما كشف سائق الحافلة للشرطة، أن فرامل الحافلة تعطلت أثناء المرور في منعطف خطر قبل أن تسقط في الوادي الذي يصل عمقه إلى 60 مترًا.

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الكلمات الدلالية:
الفلبين سقوط حافلة سقوط حافلة مدرسية مانيلا مدينة كويزون سيتي

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