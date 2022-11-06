4 ضوابط لتوصيل خدمة الكهرباء للمخططات السكنية الجديدة

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تجري هيئة تنظيم المياه والكهرباء حاليًا تعديلات على ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات السكنية في إطار عملية تسهيل الاجراءات ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين.

ومن المقرر أن يتم تعديل مدة إيصال الخدمة الكهربائية الجديدة لتكون خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال.​

وتتضمن الضوابط الجديدة:

1- على طالب الخدمة سواء كان جهة حكومية أو مستثمر التنسيق مع مقدم الخدمة، لإيصال الخدمة الكهربائية للمخطط، وتقديم دراسة تفصيلية لأحمال المخطط من مكتب هندسي معتمد وعلى مقدم الخدمة الرد على الدراسة خلال عشرين (20) يوم عمل.

2- يتفق مقدم الخدمة مع طالب الخدمة على تعيين المواقع والمساحات اللازمة لإيواء محطات التوزيع الفرعية بموجب حق الانتفاع بدون أي مقابل، وعند انتفاء غرض الاستخدام تعود تلك المواقع إلى مالكيها.

3- إذا كان طالب الخدمة سيقوم ببناء منشآت لكامل المخطط أو جزء منه، فيتم التعامل معه وفقًا لإجمالي حمل الطلب المتزامن لتلك المنشآت.

4- في حال تعدد طالبي الخدمة لإقامة منشآت في أجزاء من المخطط بعد عمليات بيع الأراضي، فيكون كل طالب خدمة مسؤولاً عن متطلبات ضوابط الإيصال وفقًا لإجمالي حمل الطلب المتزامن للجزء الخاص به.​

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