اليوم.. شباب الأحياء الإيرانية يدعون لمظاهرات في جميع أنحاء البلاد

تواصل – فريق التحرير:

دعا شباب الأحياء الإيرانية، اليوم، إلى مظاهرات واسعة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أنهم سيستمرون في التظاهر حتى النصر الكامل.

دعوة عامة للتظاهر في هذه المحافظات

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد دعا شباب أحياء محافظات طهران ولرستان وتبريز اليوم إلى احتجاجات، في جميع أنحاء إيران وكتبت هذه المجموعات: «لن نتوقف حتى النصر الكامل»، و«سنبقى في الشوارع حتى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية».

الأمن يقتل أحد أبطال كمال الأجسام في إيران

ونقلت عن مصادر مطلعة بأن قوات الأمن الإيرانية قتلت، يوم 29 من سبتمبر الماضي، في طهران الشاب عرفان نظري، أحد أبطال كمال الأجسام في إيران، مؤكدة أنه تعرض لإطلاق نار في وجهه من مسافة قريبة، مما جعل من الصعب التعرف على هويته.

استقالة أعضاء الجمعية الطبية

كما استقالت مجموعة من أعضاء الجمعية الطبية «الإيرانية-الأمريكية» بشكل جماعي احتجاجًا على رفض هذه الجمعية اتخاذ إجراءات لدعم الأطباء والمحتجين الإيرانيين.

من ناحيتها أعلنت منظمة «هرانا» لحقوق الإنسان أن محكمة الثورة في شيراز، جنوبي إيران، مددت اعتقال الناشطة الطلابية ليلا حسين زاده، على الرغم من حاجة السجينة لعلاج طبي.

اقرأ أيضًا:

9 دول أوروبية تعتزم معاقبة 31 فردًا وكيانًا إيرانيًا

في الوقت نفسه، كتيب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في تغريدة على «تويتر»: «من يقتل الشعب الأعزل، هم جنود خامنئي، قاتل الأطفال وعدو إيران، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني لن ينسى يومي الجمعة الدمويين في زاهدان وخاش، جنوب شرقي البلاد، وسيقدم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة».