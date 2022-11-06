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هل يمكن لمريض السكري تناول العسل؟ استشاري يجيب
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هل يمكن لمريض السكري تناول العسل؟ استشاري يجيب

هل يمكن لمريض السكري تناول العسل؟ استشاري يجيب

هل يمكن لمريض السكري تناول العسل؟ استشاري يجيب
٠٣:٢٣:٥٨ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات ضوابط تناول مريض السكري للعسل.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: يمكن لمريض السكري تناول العسل بشرطين هامين:

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1- ينتظم ويلتزم بالعلاج الذي تم صرفه له.

2- ليكن قدر الحاجة الضرورية للنشاط اليومي.

وأضاف د. فهد الخضيري “ليكن العسل هو نصيبك اليومي فقط أي تحصل على سكرياتك من العسل وتكتفي به لأخذ الحصة اليومية من السكريات، ولا تضيف ليومك سكريات أخرى أو كاربوهيدرات عالية.

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الكلمات الدلالية:
السكري العسل العسل ومريض السكري فهد الخضيري مريض السكري

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