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بسبب دراجة كهربائية.. إصابة 38 إثر حريق هائل بمبنى سكني في نيويورك
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بسبب دراجة كهربائية.. إصابة 38 إثر حريق هائل بمبنى سكني في نيويورك

بسبب دراجة كهربائية.. إصابة 38 إثر حريق هائل بمبنى سكني في نيويورك

بسبب دراجة كهربائية.. إصابة 38 إثر حريق هائل بمبنى سكني في نيويورك
٠٣:١٥:٥٦ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أصيب 38 شخصا على الأقل إثر حريق هائل اندلع في مبنى سكني وسط مدينة نيويورك.

وذكرت السلطات أن الحريق وقع في الطابق الـ20 من المبنى ونجم عن اشتعال بطارية دراجة كهربائية.

وذكرت السلطات أن أحد السكان حاول إصلاح الدراجة المشار إليها بنفسه، وأنه خالف معايير الأمان مما أدى إلى اندلاع الحريق.

ولفتت السلطات إلى أنه منذ بداية العام في نيويورك، اندلع 200 حريق في المباني السكنية نتيجة اشتعال البطاريات من هذا النوع، وقتل بسببها 6 أشخاص.

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الكلمات الدلالية:
اصابة حرائق حريق هائل دراجة كهربائية مبنى سكني نيويورك

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