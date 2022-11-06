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تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية

تنبيهات من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية
٠٣:٠١:٢٣ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، بحسب تنبيهات الأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، إضافة إلى ارتفاع الموج في كل من منطقة حائل والشرقية ومكة المكرمة.

ومن المتوقع أن تستمر الحالة على المنطقة الشرقية، حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد، بينما تستمر على حائل حتى الساعة السادسة مساء.

بينما تستمر الحالة الجوية، في منطقة مكة المكرمة، وفقا لتنبيهات الأرصاد، حتى الساعة الثامنة مساء.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الشرقية الطقس حائل رياح نشطة سحب رعدية مكة المكرمة

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