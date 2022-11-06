المستثنون والشروط.. 24 يومًا على انتهاء مهلة مبادرة الزكاة لـ «إلغاء الغرامات»

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” التي أطلقتها الهيئة لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي 30 نوفمبر 2022م.

ماذا تتضمن المبادرة؟

1- إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.

2- إعفاء المكلفين من غرامة التأخر في السداد.

3- إعفاء المكلفين من غرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

4- إعفاء المكلفين من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

5- الإعفاء من غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة من المبادرة

1- التسجيل في النظام الضريبي.

2- تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل.

3- الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح.

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4- سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها؛ شريطة أن يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة.

5- أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

المستثنون من المبادرة

1- الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي.

2- الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

3- غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.