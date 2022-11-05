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حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم لدفعة شهر نوفمبر

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حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم لدفعة شهر نوفمبر

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم لدفعة شهر نوفمبر

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم لدفعة شهر نوفمبر
٠٢:٣٧:٢٩ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم الخاص بشهر نوفمبر الجاري للمُستحقين المكتملة طلباتهم، والمستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأعلن البرنامج، عبر حسابه “خدمة المستفيدين”، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ60 يوم الخميس المقبل الموافق 10 نوفمبر.

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وتشمل شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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