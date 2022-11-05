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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال بالضفة الغربية
٠٢:١٥:٤٧ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء إطلاق الاحتلال النار عليهما مساء السبت قرب بلدة (سنجل) شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب مصعب نفل (18 عاماً) استشهد فور وصوله مجمع فلسطين الطبي في رام الله متأثراً بجروحه الخطيرة، مضيفةً في بيان أن نفل وصل إلى المستشفى مصاباً برصاصة من النوع الحي في القلب.

وأوضحت الوزارة أن شابا آخر أصيب بجروح خطيرة أيضا وقام جيش الاحتلال باعتقاله.

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الكلمات الدلالية:
استشهاد فلسطيني الاحتلال الضفة الغربية القدس

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