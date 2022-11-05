دولة أوروبية رفضت دخولهم.. مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن إنقاذ

تواصل – فريق التحرير:

رفضت الحكومة الإيطالية دخول 4 سفن إنقاذ تحمل المئات من المهاجرين قبالة سواحلها، مما تسبب في تعريض حياتهم للخطر في عرض البحر.

وتفصيلا، تنتظر سفينتا مهاجرين تديرهما منظمتان ألمانيتان تحمل كل منهما نحو 300 شخص تم إنقاذهم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية للسماح لها بالدخول، بينما طلبت أخرى دخول ميناء آمن، إلا أنها لم تتلق ردا، رغم الظروف “الحرجة” على متنها.

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وفي الوقت الحالي، ترسو السفينتان “رايز اباف” و”هيومانيتي 1″، اللتان تديرهما منظمتان إنسانيتان ألمانيتان في المياه الإيطالية.

في سياق متصل، حصلت سفينة “هيومانيتي 1” التي تحمل 179 مهاجرا على إذن بإنزال القصر والمحتاجين إلى رعاية طبية لكن سفينة “رايز اباف” لم تتلق ردا حتى الآن على طلبها دخول الميناء وعلى متنها 93 شخصا، حيث تصر الحكومة الإيطالية على أن تستقبل المهاجرين، الدول التي ترفع السفن أعلامها.

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