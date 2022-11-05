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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الـ 11
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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الـ 11

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الـ 11

«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الـ 11
١٢:٢٩:٥٤ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء أمس السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس من الأسبوع الحادي عشر كالتالي:

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«التعليم» تنشر جداول الحصص لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع العاشر

 

 

الكلمات الدلالية:
التعليم الحصص الدراسية جداول دروس الحصص وزارة التعليم

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