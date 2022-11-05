تويتر يطلق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق.. رسمياً

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أعلنت شركة تويتر رسمياً إطلاق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات شهرياً .

بدورها طالبت الأمم المتحدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بضمان احترام حقوق الإنسان، بعد الإعلان رسميًا عن خدمة الحصول على علامة التوثيق.

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس تويتر السابق جاك دورسي، عن إطلاق شبكة اجتماعية جديدة تسمى BlueSkySocial .

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وعلق سالم الحربي، على إطلاق المنصة الجديدة بقوله “إن جاك دورسي يهدف إلى منح مستخدمي الإنترنت التحكم في الخوارزميات وبياناتهم الشخصية.

وأضاف سالم الحربي “سيكون مستخدم الإنترنت في الشبكة الاجتماعية الجديدة هو المسيطر، بمعنى أن بيانات المستخدم ستكون مجهولة ولا أحد يستطيع التحكم بها”.

يشار إلى أن ميزة تحكم المستخدم في بياناته تعد من المزايا الفريدة التي تستهدف الحافظ على خصوصية المستخدم وأمان بياناته.

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