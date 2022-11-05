السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تويتر يطلق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق.. رسمياً
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
تفاصيل إنقاذ مواطن سقط من مرتفع جبلي وعر في تبوك
باب الحافلة فُتح أثناء سيرها.. نجاة طالب مصاب بالتوحد من الموت دهسًا بدولة خليجية
ألماني يدهس 5 أشخاص بسيارته في مشاجرة
حادث انقلاب شاحنة محملة بالإبل يتسبب في وفاة مقيمين بتبوك (فيديو)

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تويتر يطلق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق.. رسمياً

تويتر يطلق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق.. رسمياً

تويتر يطلق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق.. رسمياً
١٢:١٧:٥٨ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تويتر رسمياً إطلاق خدمة الاشتراك للجميع للحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات شهرياً .

بدورها طالبت الأمم المتحدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بضمان احترام حقوق الإنسان، بعد الإعلان رسميًا عن خدمة الحصول على علامة التوثيق.

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس تويتر السابق جاك دورسي، عن إطلاق شبكة اجتماعية جديدة تسمى BlueSkySocial .

 

اقرأ أيضا:

على غرار يوتيوب وتيك توك.. «ماسك» يخطط لجعل رواد «تويتر» يكسبون المال

وعلق سالم الحربي، على إطلاق المنصة الجديدة بقوله “إن جاك دورسي يهدف إلى منح مستخدمي الإنترنت التحكم في الخوارزميات وبياناتهم الشخصية.

وأضاف سالم الحربي “سيكون مستخدم الإنترنت في الشبكة الاجتماعية الجديدة هو المسيطر، بمعنى أن بيانات المستخدم ستكون مجهولة ولا أحد يستطيع التحكم بها”.

يشار إلى أن ميزة تحكم المستخدم في بياناته تعد من المزايا الفريدة التي تستهدف الحافظ على خصوصية المستخدم وأمان بياناته.

 

اقرأ أيضا:

1.3 مليون مستخدم يُعلّقون حساباتهم على تويتر منذ استحواذ ماسك

 

 

الكلمات الدلالية:
إيلون ماسك تطبيق تويتر تويتر شركة تويتر علامة التوثيق

مواد ذات صلة

المزيد
حافظة تجلب نظام التشغيل أندرويد إلى هواتف «آي فون»

حافظة تجلب نظام التشغيل أندرويد إلى هواتف «آي فون»

١٠:٠٣ م، السبت، ٢٣ يوليو ٢٠١٦
تسريبات تُرجح تفوق «آيفون 8» على «جالاكسي إس 8» (صور)

تسريبات تُرجح تفوق «آيفون 8» على «جالاكسي إس 8» (صور)

٠٩:١٠ م، الأثنين، ٢٦ يونيو ٢٠١٧
4 ميزات مهمة وغير مسبوقة في «آيفون 11»

4 ميزات مهمة وغير مسبوقة في «آيفون 11»

٠٩:١٧ ص، الأحد، ١٥ سبتمبر ٢٠١٩
حيله بسيطة لتشغيل ميزة «خفية» في آيفون.. قد تستخدم في «التجسس»

حيله بسيطة لتشغيل ميزة «خفية» في آيفون.. قد تستخدم في «التجسس»

٠٣:٢٤ ص، الأحد، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *