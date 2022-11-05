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«صناعي رفحاء» يبدأ استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني
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«صناعي رفحاء» يبدأ استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني

«صناعي رفحاء» يبدأ استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني

«صناعي رفحاء» يبدأ استقبال طلبات القبول للفصل التدريبي الثاني
١٢:٣٢:٢٧ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء غدًا، استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر للبرامج والدبلوم الثانوي، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ.

وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون في مقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف, مضيفاً أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد يشمل تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

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وأكد المعهد حرصه على تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية لإعداد طاقات بشرية ووطنية ذات كفاءة وتمكين وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات

كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ومنحة فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.

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الفصل التدريبي المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء رفحاء طلبات القبول

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