اعتقال 9 رجال و11 امرأة.. دولة أوروبية تعلن ضبط أكبر كمية مخدرات في العالم

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أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، ضبط أكبر كمية مخدرات على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تبلغ 32 طنا من الماريجوانا المعبأة، والتي قيمتها لا تقل عن (64 مليون دولار).

وداهمت الشرطة سلسلة من المزارع ومعامل الإنتاج في أنحاء إسبانيا في عملية تحمل اسم “الحدائق”.

وتم اعتقال تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان: “صادر الحرس المدني أكبر كمية من الماريجوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن”، موضحاً أن الكمية “تعادل نحو 1.1 مليون نبتة”.

وقالت الشرطة إن العصابة جففت نبتات الماريجوانا وعبأتها وأرسلتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

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