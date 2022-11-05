مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة اليوم الأحد.. أهالي هذه المنطقة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 12 ربيع الآخر 1444 هجرية، الموافق 6 نوفمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:32 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:16 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 12 ربيع الآخر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:09
المدينة – 5:12
الرياض – 4:44
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:18
المدينة – 3:16
الرياض – 2:48
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:43
المدينة – 5:39
الرياض – 5:11
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:13
المدينة – 7:09
الرياض – 6:41