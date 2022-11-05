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تفاصيل إنقاذ مواطن سقط من مرتفع جبلي وعر في تبوك
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تفاصيل إنقاذ مواطن سقط من مرتفع جبلي وعر في تبوك

تفاصيل إنقاذ مواطن سقط من مرتفع جبلي وعر في تبوك

تفاصيل إنقاذ مواطن سقط من مرتفع جبلي وعر في تبوك
١٢:١٠:٥٢ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

سقط مواطن ثلاثيني من أحد المرتفعات بطريق شرما تبوك، لكن سقوطه جاء في منطقة يصب وصول فرق الهلال الأحمر إليها.

من جانبه كشف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نواف مياح العنزي، تفاصيل الواقعة وكيف تعاملوا معها، مشيرًا أنه تم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف نعمي إلى الموقع حيث تبيّن أن المصاب بمنطقة جبلية يصعب الوصول إليه وعلى الفور تم تفعيل فريق الإستجابة للبيئات النائية.

وتابع، حسب صحيفة المدينة: وعند وصولهم للموقع تمت مباشرة الحالة وتبين بأنه مصاب في العقد الثالث من العمر لديه إصابة في الطرف السفلي، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لحين تخليصه من قبل فرق الدفاع المدني ومن ثم نقله لمستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك .

وأضاف بأن هذه الحالة تعتبر الحالة الثالثة في عام 2022م والتي يتم تفعيل هذا الفريق لها بعد حادثتي سليع والديسة والتي كانت في منطقة تبوك ( مع إختلاف آلية الإصابة وطبيعة المنطقة ) والتي ساهمت في الإستجابة المتقدمة والنوعية مما عاد بأثره على المصابين واستقرار حالاتهم عند وصولهم للمستشفيات .

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الهلال الاحمر تبوك سقوط مواطن مرتفعات تبوك

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