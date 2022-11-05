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باب الحافلة فُتح أثناء سيرها.. نجاة طالب مصاب بالتوحد من الموت دهسًا بدولة خليجية
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باب الحافلة فُتح أثناء سيرها.. نجاة طالب مصاب بالتوحد من الموت دهسًا بدولة خليجية

باب الحافلة فُتح أثناء سيرها.. نجاة طالب مصاب بالتوحد من الموت دهسًا بدولة خليجية

باب الحافلة فُتح أثناء سيرها.. نجاة طالب مصاب بالتوحد من الموت دهسًا بدولة خليجية
١١:٠٩:١٢ م، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نجا أحد الأطفال الذين يعانون من “التوحد” في الكويت، من الموت دهسًا بسبب الإهمال والانشغال عن مراقبته، داخل الحافلة التي تنقله من الحضانة إلى منزله.

وحسب تفاصيل نشرتها صحيفة القبس الكويتية، فإنه بعد تحرك الحافلة التي تقل التلاميذ الصغار، من الحضانة إلى المنازل، فُتح بابها الخلفي وسقط طفل عمره 4 سنوات، ولولا انتباه سائق المركبة التي كانت تسير وراء الحافلة، في اللحظة الأخيرة، وتوقفه بسرعة، لكان الطفل قد تعرض للدهس.

وقالت ولية أمر الطفل: إن الحادثة التي كان مسرحها أحد شوارع أبوفطيرة، سجل فيها محضر لدى الأجهزة الأمنية، التي تابعت الحادثة.

واستغربت ولية الأمر عدم تفاعل مشرفات الحافلة مع الحادثة، حيث قام سائق السيارة التي تفادت دهس الطفل بنقله سريعا إلى المستشفى للاطمئنان على صحته، وقد أكد التقرير الطبي وجود كدمات وسحجات في الوجه والعين وجرح قطعي في الحاجب الأيسر نتيجة الحادث.

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وأضافت: المشكلة الآن وبعد أن تعرض ابني الذي يعاني التوحد للسقوط، بات الذهاب إلى الحضانة أمرا ليس سهلا عليه، فهو يقابل طلبنا بالذهاب بالخوف والصراخ وغيرهما من الإيماءات السلبية.

وأثنت على تعاون “هيئة الإعاقة” في تسجيل شكوى وإحالتها للإدارة القانونية، حيث حملت عنوان “إهمال في رعاية قاصر” ضد الحضانة، ودعت الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعت وزارة الداخلية والهيئة إلى إصدار قرارات تلزم الحضانات والمدارس بشكل عام والمدارس المعنية بذوي الإعاقة، تركيب كاميرات داخل الحافلات لمتابعة المقصرين والمهملين في رعاية الأطفال.

 

الكلمات الدلالية:
الموت دهس حافلة مدرسية حضانة طفل مصاب بالتوحد

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