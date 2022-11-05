الجوازات: الخصائص الحيوية ملزمة لهذه الفئة العمرية

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن الخصائص الحيوية ملزمة للفئات العمرية من (10) سنوات فأكثر.

وأضافت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”، أن الخصائص الحيوية ملزمة لهذه الفئة حتى تتمكن من إصدار أو تجديد جوازات السفر لهم وذلك عن طريق إصدار بطاقة الهوية الوطنية”.

إيصال جواز السفر

وفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تسلم جواز السفر بعد تجديده بـ 3 أيام فقط.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال حول موعد وكيفية تسلم جواز السفر بعد تجديده.

وردت الجوازات قائلة: “يتم استلام جواز السفر المجدد بعد 3-5 أيام عمل من إتمام الإجراء، بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك”.

وتابع: “يتطلب حجز موعد إلكتروني مسبق، ويمكنك طلب إيصاله عبر البريد السعودي حسب الصورة المرفقة”.

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تجديد جواز السفر آليا

وفي السياق، كشفت المديرية العامة للجوازات عن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر، وذلك عبر مؤسسة البريد (سُبل)

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته الجوازات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضحت الخطوات في التالي:

1 ـ إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

2 ـ إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد.

3 ـ التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

4 ـ سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

5 ـ وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد.

6 ـ سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى عنوانك الوطني عبر البريد (سُبل).

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